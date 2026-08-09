Жителю Курской области оторвало ноги и руку при взрыве коробки, найденной в лесу

В Глушковском районе Курской области 54-летний местный житель получил тяжёлые травмы в результате взрыва. Мужчина нашёл в лесополосе подозрительную коробку, которая сдетонировала, как только он её поднял. Пострадавший лишился обеих ног и руки, сейчас он находится в критическом состоянии.

Как сообщил губернатор региона Александр Хинштейн, на месте происшествия медики оказывают мужчине экстренную помощь, после чего его планируют доставить в Курск для дальнейшего лечения.

Ранее Life.ru писал, что при атаке на предприятие в Беловском районе Курской области пострадали четыре человека. Среди раненых оказался 56-летний мужчина, которому потребовалась помощь медиков из-за тяжёлых травм. Губернатор Александр Хинштейн сообщил, что специалисты продолжают оказывать пострадавшим необходимую поддержку.