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9 августа, 15:28

Жителю Курской области оторвало ноги и руку при взрыве коробки, найденной в лесу

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Глушковском районе Курской области 54-летний местный житель получил тяжёлые травмы в результате взрыва. Мужчина нашёл в лесополосе подозрительную коробку, которая сдетонировала, как только он её поднял. Пострадавший лишился обеих ног и руки, сейчас он находится в критическом состоянии.

Как сообщил губернатор региона Александр Хинштейн, на месте происшествия медики оказывают мужчине экстренную помощь, после чего его планируют доставить в Курск для дальнейшего лечения.

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Ранее Life.ru писал, что при атаке на предприятие в Беловском районе Курской области пострадали четыре человека. Среди раненых оказался 56-летний мужчина, которому потребовалась помощь медиков из-за тяжёлых травм. Губернатор Александр Хинштейн сообщил, что специалисты продолжают оказывать пострадавшим необходимую поддержку.

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Наталья Демьянова
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