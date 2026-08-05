Хинштейн: При ударе по предприятию в Курской области пострадали 4 человека

Количество пострадавших после удара по предприятию в Беловском районе Курской области увеличилось до четырех человек. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в «Максе», уточнив обновлённые данные о последствиях происшествия.

По словам главы области, среди раненых оказался 56-летний мужчина. Медики диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму, акубаротравму и множественные осколочные ранения. Пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь.

«Количество жертв в Беловском районе выросло до четырёх человек. В результате удара ранен также 56-летний мужчина. У него открытая черепно-мозговая травма, акубаротравма, множественные осколочные ранения», — написал Хинштейн.

Ранее сообщалось о трех пострадавших. На месте продолжают работать экстренные службы, уточняются все обстоятельства произошедшего и масштабы последствий атаки.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Беловском районе Курской области при атаке украинского беспилотника пострадал 50-летний местный житель. По словам губернатора Александра Хинштейна, мужчина получил слепые осколочные ранения, ему оказали первую помощь и доставили в Курскую областную больницу.