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2 августа, 14:48

Осколки посекли всё тело: Под удар беспилотника попал житель курской слободы

Хинштейн: Дрон ВСУ ранил мужчину в Беловском районе Курской области

В курской слободе Белой Беловского района из-за атаки украинского дрона ранение получил местный житель. Об этом рассказал губернатор области Александр Хинштейн в мессенджере «Макс».

«У 50-летнего мужчины слепые осколочные ранения всего тела», — написал он.

Как отметил глава региона, раненому сразу оказали первую помощь. После этого его отправили в Курскую областную больницу. Подробностей о его состоянии на данный момент нет.

ВСУ атаковали многоэтажку в Курске, пострадал мужчина
ВСУ атаковали многоэтажку в Курске, пострадал мужчина

Ранее сообщалось, что от удара украинского беспилотника в Курчатовском районе Курской области пострадала 42-летняя женщина. Её также доставили в областную больницу, где медики занялись её лечением. Кроме того, туда обратился 41-летний мужчина, получивший акубаротравму при атаке дрона в Брянской области, — врачи решили наблюдать его амбулаторно.

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Вероника Бакумченко
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