Мужчина погиб при ударе украинского дрона по машине в Курском приграничье
Реанимобиль. Обложка © Life.ru
Мужчина погиб при ударе FPV-дрона ВСУ по автомобилю в приграничье Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн. Трагедия произошла в посёлке Коренево, машина была припаркована у частного дома.
«Погиб 53-летний мужчина. Приношу самые искренние соболезнования родным и близким. Ужасная трагедия для всех нас», — написал глава региона в телеграм-канале.
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Ранее в Новороссийске ввели режим чрезвычайной ситуации. Причиной стал ночной массированный налёт украинских беспилотников.
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