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12 августа, 13:03

Мужчина погиб при ударе украинского дрона по машине в Курском приграничье

Реанимобиль. Обложка © Life.ru

Реанимобиль. Обложка © Life.ru

Мужчина погиб при ударе FPV-дрона ВСУ по автомобилю в приграничье Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн. Трагедия произошла в посёлке Коренево, машина была припаркована у частного дома.

«Погиб 53-летний мужчина. Приношу самые искренние соболезнования родным и близким. Ужасная трагедия для всех нас», — написал глава региона в телеграм-канале.

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Ранее в Новороссийске ввели режим чрезвычайной ситуации. Причиной стал ночной массированный налёт украинских беспилотников.

Больше новостей об атаках беспилотников и других чрезвычайных ситуациях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Матвей Константинов
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