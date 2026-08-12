Мужчина погиб при ударе украинского дрона по машине в Курском приграничье

Мужчина погиб при ударе FPV-дрона ВСУ по автомобилю в приграничье Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн. Трагедия произошла в посёлке Коренево, машина была припаркована у частного дома.

«Погиб 53-летний мужчина. Приношу самые искренние соболезнования родным и близким. Ужасная трагедия для всех нас», — написал глава региона в телеграм-канале.

Ранее в Новороссийске ввели режим чрезвычайной ситуации. Причиной стал ночной массированный налёт украинских беспилотников.