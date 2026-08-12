Военнослужащие ВСУ, по словам жительницы Красноармейска Ирины Добрюк, несколько дней жили в доме вместе с её семьёй, съели все запасы продуктов, а позднее угрожали мирным жителям расстрелом. Об этом эвакуированная российскими военными женщина рассказала Минобороны России.

Добрюк вместе с двумя сыновьями перебралась в Красноармейск из Угледара. Знакомые разрешили семье поселиться в пустующем доме. Через один дом, по её словам, находились украинские военнослужащие, которые однажды пришли к ним с оружием.

«Эти вообще были отморозки, молодые», — рассказала женщина.

Всего в доме поселились шестеро бойцов ВСУ. Как утверждает Добрюк, за несколько дней они съели имевшиеся у семьи продукты. Когда закончились уголь и дрова, военные заставляли жильцов искать всё, что можно было использовать для отопления дома. Один из сыновей женщины отказывался выполнять их требования.

По словам Добрюк, ситуация стала ещё опаснее после появления в городе российских подразделений. Женщина утверждает, что перед уходом украинские военнослужащие намеревались расстрелять находившихся в доме мирных жителей.

Красноармейск был одним из ключевых логистических центров ВСУ в Донбассе. Бои за город продолжались несколько месяцев, а в декабре 2025 года Минобороны России сообщило о переходе населённого пункта под контроль российских войск.

Ранее военнослужащий группировки «Центр» с позывным Князь в беседе рассказал о трагическом инциденте в Красноармейске. По его словам, украинские военные раздали местным жителям напитки, после употребления которых, как ему сообщили пережившие трагедию горожане, погибла половина улицы — напитки оказались отравленными.