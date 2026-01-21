Международный общественный трибунал представил доклад, в котором обвиняет киевский режим в геноциде русскоязычного населения на подконтрольных ему территориях. Новый отчёт посвящён событиям в городе Красноармейске (Покровске) и Красноармейском районе. Председатель трибунала Максим Григорьев заявил, что собранные материалы однозначно доказывают целенаправленное уничтожение.

«Собранные нами данные однозначно показывают, что киевский режим осуществляет геноцид русских людей на территории, которая находится под их временным контролем», — сказал он на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

По словам Григорьева, свидетельства очевидцев конкретизируют, где и как происходили убийства и пытки мирных жителей. Он подчеркнул, что эта практика продолжается и сегодня. В состав трибунала входят представители более чем 30 стран, а собранные видео-свидетельства уже посмотрели более 86 миллионов раз.

Напомним, ранее ветеран СВО Матрос показал фото нового химического оружия ВСУ. По его словам, боеприпас срабатывает на движение и выделяет ядовитые вещества. Военнослужащий призвал бойцов постоянно смотреть по сторонам и иметь при себе противогазы на позициях.