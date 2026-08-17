Российские А-50У нашли способ почти полностью нейтрализовать ракеты «Фламинго»

Россия значительно повысила эффективность перехвата украинских крылатых ракет FP-5 «Фламинго». Ключевую роль в этом могли сыграть самолёты дальнего радиолокационного обнаружения А-50У, пишет немецкий Focus со ссылкой на украинские и открытые источники.

По данным OSINT-проекта AMK Mapping, с 1 июля российская ПВО могла сбить десять из 11 запущенных ракет этого типа. В Focus подчёркивают, что независимо подтвердить эту статистику невозможно. Сам Euromaidan Press, на анализ которого ссылается немецкое издание, также называет её оценкой одного наблюдателя.

Предполагается, что российская сторона стала активнее использовать А-50У вдоль вероятных маршрутов полёта «Фламинго». Радар самолёта позволяет раньше обнаруживать низколетящие цели, после чего данные могут передаваться наземным расчётам ПВО. По версии Euromaidan Press, 4 июля один из А-50У помог обнаружить группу ракет, направлявшихся в сторону Воткинска.

В ночь на 6 августа Украина, по данным открытых источников, запустила как минимум три «Фламинго» в направлении Тюменской области. Они преодолели около 2500 километров, после чего их дальнейший маршрут отследить не удалось. Авторы анализа предполагают, что ракеты были перехвачены.

Российское Минобороны отдельно сообщало о перехватах ракет этого типа. 16 августа ведомство заявило, что за сутки средства ПВО уничтожили девять «Фламинго», а также 1478 беспилотников, 14 управляемых авиабомб и один снаряд HIMARS. Эти данные являются официальной оценкой российской стороны.

FP-5 «Фламинго» — тяжёлая украинская крылатая ракета большой дальности. По данным производителя и профильных публикаций, она рассчитана на удары на расстоянии до 3000 километров и несёт боевую часть массой более тонны.

Ранее Life.ru сообщал, что российская ПВО за сутки перехватила девять ракет «Фламинго» и почти 1,5 тысячи украинских беспилотников. Накануне военное ведомство также заявляло об уничтожении ещё 17 ракет этого типа.