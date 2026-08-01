Кличко обвинил назначенцев Зеленского в нехватке новых укрытий в Киеве

Расширение сети укрытий в Киеве фактически застопорилось, несмотря на участившиеся удары по городу. Об этом заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Сейчас в Киеве насчитывается около четырёх тысяч защитных сооружений. По словам украинского градоначальника, работа встала из-за бездействия районных администраций, руководителей которых назначает Владимир Зеленский.

Кличко утверждает, что районы не смогли освоить выделенные городом средства на установку мобильных убежищ и вернули деньги в бюджет.

При этом мэр признал, что не располагает полномочиями для увольнения или замены глав администраций.