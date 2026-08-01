Кличко обвинил назначенцев Зеленского в нехватке новых укрытий в Киеве
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Расширение сети укрытий в Киеве фактически застопорилось, несмотря на участившиеся удары по городу. Об этом заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
Сейчас в Киеве насчитывается около четырёх тысяч защитных сооружений. По словам украинского градоначальника, работа встала из-за бездействия районных администраций, руководителей которых назначает Владимир Зеленский.
Кличко утверждает, что районы не смогли освоить выделенные городом средства на установку мобильных убежищ и вернули деньги в бюджет.
При этом мэр признал, что не располагает полномочиями для увольнения или замены глав администраций.
30 июля Виталий Кличко заявил, что после очередного удара ВС РФ в нескольких районах Киева начались пожары. Прошедшей ночью ситуация повторилась, когда Российская армия атаковала ряд целей в украинской столице. Среди них был завод, выпускающий комплектующие для ракет «Фламинго», фабрика по производству и хранению БПЛА, а также прочие предприятия, отвечающие за логистику. По словам Зеленского, Украине в этот раз удалось сбить лишь одну из 27 баллистических ракет.
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