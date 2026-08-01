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1 августа, 15:10

Кличко обвинил назначенцев Зеленского в нехватке новых укрытий в Киеве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / GoncharGonchar

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / GoncharGonchar

Расширение сети укрытий в Киеве фактически застопорилось, несмотря на участившиеся удары по городу. Об этом заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Сейчас в Киеве насчитывается около четырёх тысяч защитных сооружений. По словам украинского градоначальника, работа встала из-за бездействия районных администраций, руководителей которых назначает Владимир Зеленский.

Кличко утверждает, что районы не смогли освоить выделенные городом средства на установку мобильных убежищ и вернули деньги в бюджет.

При этом мэр признал, что не располагает полномочиями для увольнения или замены глав администраций.

Политолог рассказал, как бессменный мэр Киева Кличко отплатит Зеленскому за годы под дамокловым мечом
Политолог рассказал, как бессменный мэр Киева Кличко отплатит Зеленскому за годы под дамокловым мечом

30 июля Виталий Кличко заявил, что после очередного удара ВС РФ в нескольких районах Киева начались пожары. Прошедшей ночью ситуация повторилась, когда Российская армия атаковала ряд целей в украинской столице. Среди них был завод, выпускающий комплектующие для ракет «Фламинго», фабрика по производству и хранению БПЛА, а также прочие предприятия, отвечающие за логистику. По словам Зеленского, Украине в этот раз удалось сбить лишь одну из 27 баллистических ракет.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Владимир Озеров
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