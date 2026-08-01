ВС РФ ночью ударили по базе хранения и производства БПЛА «Киев-21»
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Российские войска ночью поразили в Киевской области объект «Киев-21», предназначенный для сборки и хранения беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ утром 1 августа.
Удар по предприятиям украинской военной промышленности и логистическим центрам в Киеве и области нанесли высокоточным оружием наземного и морского базирования, а также БПЛА.
По данным ведомства, на площадке собирали и складировали дроны-перехватчики «Дэд Флай», «Оса Камикадзе», «Линк Дрон» и «Тандер».
Предприятие также выпускало комплектующие и элементы корпусов для беспилотных аппаратов средней дальности.
Напомним, что сегодня ночью Российская армия нанесла массированный удар по объектам в Киеве и Киевской области. В числе целей ВС РФ оказалось промышленное предприятие «Киев-111», где выпускают комплектующие для крылатых ракет «Фламинго».
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