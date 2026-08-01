Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 августа, 06:51

ВС РФ ночью ударили по базе хранения и производства БПЛА «Киев-21»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frame Stock Footage

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frame Stock Footage

Российские войска ночью поразили в Киевской области объект «Киев-21», предназначенный для сборки и хранения беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ утром 1 августа.

Удар по предприятиям украинской военной промышленности и логистическим центрам в Киеве и области нанесли высокоточным оружием наземного и морского базирования, а также БПЛА.

По данным ведомства, на площадке собирали и складировали дроны-перехватчики «Дэд Флай», «Оса Камикадзе», «Линк Дрон» и «Тандер».

Предприятие также выпускало комплектующие и элементы корпусов для беспилотных аппаратов средней дальности.

Армия России в июле освободила 13 населённых пунктов в Харьковской области
Армия России в июле освободила 13 населённых пунктов в Харьковской области

Напомним, что сегодня ночью Российская армия нанесла массированный удар по объектам в Киеве и Киевской области. В числе целей ВС РФ оказалось промышленное предприятие «Киев-111», где выпускают комплектующие для крылатых ракет «Фламинго».

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Украина
  • Минобороны РФ
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar