ВС РФ ночью ударили по базе хранения и производства БПЛА «Киев-21»

Российские войска ночью поразили в Киевской области объект «Киев-21», предназначенный для сборки и хранения беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ утром 1 августа.

Удар по предприятиям украинской военной промышленности и логистическим центрам в Киеве и области нанесли высокоточным оружием наземного и морского базирования, а также БПЛА.

По данным ведомства, на площадке собирали и складировали дроны-перехватчики «Дэд Флай», «Оса Камикадзе», «Линк Дрон» и «Тандер».

Предприятие также выпускало комплектующие и элементы корпусов для беспилотных аппаратов средней дальности.