В Киеве поражено предприятие, выпускающее комплектующие для ракет «Фламинго»
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Армия России поразили промышленное предприятие «Киев-111», связанное с производством комплектующих и боевых частей для крылатых ракет наземного базирования FP-5 «Фламинго». Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.
По имеющимся данным, предприятие принадлежит ООО «Файер Пойнт» (Fire Point).
Также отмечается, что на территории объекта хранились химические вещества, которые используются при изготовлении твердотопливных ускорителей.
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