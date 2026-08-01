В Киеве поражено предприятие, выпускающее комплектующие для ракет «Фламинго»

Армия России поразили промышленное предприятие «Киев-111», связанное с производством комплектующих и боевых частей для крылатых ракет наземного базирования FP-5 «Фламинго». Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.

По имеющимся данным, предприятие принадлежит ООО «Файер Пойнт» (Fire Point).

Также отмечается, что на территории объекта хранились химические вещества, которые используются при изготовлении твердотопливных ускорителей.