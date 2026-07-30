Только за июль подразделения Вооружённых сил России установили контроль над тринадцатью населёнными пунктами на территории Харьковской области. Такие цифры в ходе брифинга озвучил руководитель местной военно-гражданской администрации Виталий Ганчев.

Активное продвижение продолжается в районе Купянска. Наступление развивается ниже по течению Оскола, в направлении населённого пункта Боровая.

Одновременно с этим боевая работа ведётся на северном участке региона. Речь идёт об окрестностях Белого Колодезя.

По данным украинской стороны, в Харьковской области выведено из строя порядка 80 автозаправочных станций. Об этом в беседе с журналистами сообщил депутат местного совета Александр Скорик, сославшись на экспертные оценки и публикации в соцсетях.