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30 июля, 09:53

Украинский депутат признался, что в Харьковской области повреждено около 80 АЗС

АЗС на Украине. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Kamshylin

АЗС на Украине. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Kamshylin

В Харьковской области повреждено около 80 автозаправочных станций. Об этом в интервью украинским СМИ заявил депутат местного совета Александр Скорик. Он ссылается на данные экспертов и посты в соцсетях.

«У нас около 80 повреждённых [АЗС] в Харьковской области», — сказал депутат.

В подконтрольной ВСУ части Запорожья повреждена инфраструктура, под Сумами — АЗС
В подконтрольной ВСУ части Запорожья повреждена инфраструктура, под Сумами — АЗС

Ранее Александр Скорик заявлял, что на трассе между Харьковом и Полтавой не осталось целых АЗС. По его словам, в целом по Украине уничтожено порядка 200 автозаправочных станций.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Матвей Константинов
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