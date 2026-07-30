Украинский депутат признался, что в Харьковской области повреждено около 80 АЗС

В Харьковской области повреждено около 80 автозаправочных станций. Об этом в интервью украинским СМИ заявил депутат местного совета Александр Скорик. Он ссылается на данные экспертов и посты в соцсетях.

«У нас около 80 повреждённых [АЗС] в Харьковской области», — сказал депутат.

Ранее Александр Скорик заявлял, что на трассе между Харьковом и Полтавой не осталось целых АЗС. По его словам, в целом по Украине уничтожено порядка 200 автозаправочных станций.