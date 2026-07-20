Над Владимиром Зеленским сгущаются тучи, и мэр Киева Виталий Кличко, по мнению политолога Валерия Коровина, может стать одним из катализаторов его смещения. Как объяснил в беседе с Life.ru политолог, причина в том, что бывшему боксёру уже нечего терять.

Сегодня смещения Зеленского хотят все, начиная от его британских кураторов и заканчивая последней кухаркой, которая потеряла своего мужа, сына или брата на этой войне. Кличко — представитель майданной команды, от которой в окружении Зеленского не осталось и следа. Он вполне может выступить одним из катализаторов процесса смещения, пытаясь обойти конкурентов и не дать кому-то ещё присвоить себе лавры того, кто первым подал сигнал. Тем самым он надеется выслужиться перед новым главой Украины или западными кураторами. Валерий Коровин Директор Центра геополитических экспертиз

Политолог напомнил, что мэр Киева начинал ещё с экс-премьером Украины Арсением Яценюком и предыдущим президентом Петром Порошенко*. Этих людей давно нет в украинской политике, а Кличко находится на посту мэра Киева уже много лет, хотя речь о его отставке заходила не раз. По словам нашего собеседника, чиновник живёт в условиях ежедневного ожидания расправы и может быть устранён как по мягкому, так и по жёсткому сценарию.

Коровин также утверждает, что Киев скрывает информацию о покушениях на Зеленского, чтобы не забивать информационный фон ударами российских войск. Самого Зеленского он называет «списанным активом», которому остаётся лишь попытаться сбежать.

«Зеленскому нужно поймать тот тонкий момент между стартом кампании по его смещению и его физическим устранением, чтобы попытаться скрыться, бежать и прятаться в надежде ещё пожить немножко на награбленное», — заключил Коровин.

Ранее и турецкий аналитик заявил, что публичная атака мэра Киева Виталия Кличко на решения Владимира Зеленского способна сплотить разрозненных оппонентов и запустить механизм его отстранения от власти. Поводом для демарша стало увольнение Михаила Фёдорова с поста министра обороны. Резкая критика со стороны одного из тяжеловесов украинской политики углубляет раскол в правящих кругах и грозит перевести внутриэлитные склоки в фазу прямого передела власти.