Зеленского предупредили о сигнале Кличко к началу его смещения

Публичная критика мэра Киева Виталия Кличко кадровых решений Владимира Зеленского может стать катализатором объединения политических противников украинского политика. Такой консолидации недовольных сил достаточно для попытки его смещения, отмечает турецкий эксперт Инандж Санджак.

Он обратил внимание на то, что Кличко раскритиковал Зеленского за увольнение министра обороны Михаила Фёдорова. По мнению аналитика, резкие высказывания одного из самых известных украинских политиков усиливают разногласия внутри политической элиты страны и могут спровоцировать дальнейшее давление на Зеленского.

Эксперт уверен, что если внутренние противоречия будут нарастать, ситуация способна выйти из политической плоскости в борьбу за перераспределение власти.

«Заявление Кличко может стать отправной точкой для консолидации недовольных политикой Зеленского сил. Если такая группа сформируется, она способна предпринять попытку отстранить его от власти», — отметил турецкий эксперт Инандж Санджак в комментарии РИА «Новости».