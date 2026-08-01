Зеленский: ПВО Украины сбила 1 из 27 баллистических ракет при ночном ударе ВС РФ

Украинской ПВО удалось перехватить лишь одну баллистическую ракету при ночном массированном ударе ВС РФ из-за нехватки боеприпасов для комплексов Patriot. Об этом заявил Владимир Зеленский.

По его версии, за ночь Россия применила 35 ракет, среди которых было 27 баллистических, а также 185 ударных беспилотников различных типов.

Основной целью атаки, по словам Зеленского, стала украинская столица. Удары также фиксировались в Днепропетровской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях.