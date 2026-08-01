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1 августа, 07:21

Зеленский: ПВО Украины сбила 1 из 27 баллистических ракет при ночном ударе ВС РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photoibo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photoibo

Украинской ПВО удалось перехватить лишь одну баллистическую ракету при ночном массированном ударе ВС РФ из-за нехватки боеприпасов для комплексов Patriot. Об этом заявил Владимир Зеленский.

По его версии, за ночь Россия применила 35 ракет, среди которых было 27 баллистических, а также 185 ударных беспилотников различных типов.

Основной целью атаки, по словам Зеленского, стала украинская столица. Удары также фиксировались в Днепропетровской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях.

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В последнее время Владимир Зеленский просит у западных партнёров дать Украине ещё ракет для ПВО буквально каждый день. При этом украинский политик требует, чтобы союзники ускоряли поставки. Проблема осложняется тем, что у друзей Киева тоже нет этих боеприпасов. К примеру, Пентагон недавно запросил у Конгресса США $18,2 млрд. на восстановление запасов.

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