После новых ударов Российской армии по украинским портовым объектам Владимир Зеленский обратился к странам Запада с требованием ускорить поставки вооружений. Соответствующее заявление он сделал в своём Telegram-канале.

Украинский политик акцентировал внимание на том, что системы противовоздушной обороны должны быть в центре всех переговоров с союзниками. Он настаивает на том, чтобы союзники Киева не медлили при выполнении договорённостей.

«Всё, о чем мы договариваемся с партнёрами, должно выполняться быстрее», — настаивал глава киевского режима.

Ранее в Британии заявили, что Россия ввела полную блокаду черноморского побережья Украины, а также продолжает наносить удары по портам Одессы. Таким образом, украинское государство лишается возможности заработать на экспорте, что приведёт к росту цен на все товары в стране.