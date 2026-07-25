«Быстрее!» Зеленский выставил дерзкое требование союзникам из-за ситуации в портах
Зеленский призвал Запад ускорить поставки ПВО из-за ситуации в портах
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После новых ударов Российской армии по украинским портовым объектам Владимир Зеленский обратился к странам Запада с требованием ускорить поставки вооружений. Соответствующее заявление он сделал в своём Telegram-канале.
Украинский политик акцентировал внимание на том, что системы противовоздушной обороны должны быть в центре всех переговоров с союзниками. Он настаивает на том, чтобы союзники Киева не медлили при выполнении договорённостей.
«Всё, о чем мы договариваемся с партнёрами, должно выполняться быстрее», — настаивал глава киевского режима.
Ранее в Британии заявили, что Россия ввела полную блокаду черноморского побережья Украины, а также продолжает наносить удары по портам Одессы. Таким образом, украинское государство лишается возможности заработать на экспорте, что приведёт к росту цен на все товары в стране.
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