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25 июля, 12:12

«Быстрее!» Зеленский выставил дерзкое требование союзникам из-за ситуации в портах

Зеленский призвал Запад ускорить поставки ПВО из-за ситуации в портах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

После новых ударов Российской армии по украинским портовым объектам Владимир Зеленский обратился к странам Запада с требованием ускорить поставки вооружений. Соответствующее заявление он сделал в своём Telegram-канале.

Украинский политик акцентировал внимание на том, что системы противовоздушной обороны должны быть в центре всех переговоров с союзниками. Он настаивает на том, чтобы союзники Киева не медлили при выполнении договорённостей.

«Всё, о чем мы договариваемся с партнёрами, должно выполняться быстрее», — настаивал глава киевского режима.

ВС РФ поразили военные грузы, ГСМ и два судна в портах Одесса и Южный
ВС РФ поразили военные грузы, ГСМ и два судна в портах Одесса и Южный

Ранее в Британии заявили, что Россия ввела полную блокаду черноморского побережья Украины, а также продолжает наносить удары по портам Одессы. Таким образом, украинское государство лишается возможности заработать на экспорте, что приведёт к росту цен на все товары в стране.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

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