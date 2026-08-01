Пентагон запросил $18,2 млрд на восстановление запасов ПВО

Пентагон обратился к Конгрессу США с просьбой выделить $18,2 млрд на срочное пополнение запасов современных систем противовоздушной обороны и других боеприпасов.

Как сообщает Bloomberg, запрос связан с необходимостью восполнить вооружения, которые были израсходованы в ходе военных действий против Ирана. Средства войдут в дополнительный пакет финансирования американской кампании, общий объем которого составляет $67 млрд.

Основная часть запроса касается ракетных комплексов и боеприпасов. Около $5,75 млрд планируется направить на системы THAAD, еще $5,57 млрд – на комплексы Patriot. Кроме того, в проект заложены средства на закупку противоракет SM-6 для корабельных систем ПВО, а также пополнение запасов крылатых ракет Tomahawk и высокоточных ракет PrSM.

Американское военное ведомство рассчитывает, что дополнительные вложения позволят восстановить боевые возможности и увеличить объёмы производства ключевых вооружений.

Ранее Life.ru писал, что Пентагон увеличил контракт с Lockheed Martin на производство ракет PAC-3 MSE для комплексов Patriot до $58,6 млрд. Сумма соглашения выросла более чем на $53 млрд, а сроки выполнения заказа продлили до семи лет. В США заявили, что сделка позволит расширить производство и к концу десятилетия втрое увеличить выпуск таких ракет. PAC-3 MSE используются в системах Patriot и считаются одними из самых современных американских средств перехвата воздушных целей.