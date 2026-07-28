Европа, держите оборону сами: Пентагон задумался о перестановке американских войск

Министерство обороны США начало пересматривать размещение своих войск в Европе. Цель анализа — сделать так, чтобы европейские страны взяли на себя большую часть ответственности за собственную оборону. О начале проверки сообщил заместитель главы Пентагона по политическим вопросам Элбридж Колби в соцсети Х.

«Сегодня Военное министерство приступило к обзору размещения сил в Европе, о котором министр Хегсет объявил на прошлой встрече глав оборонных ведомств стран НАТО в Брюсселе», — написал он.

Представитель Минобороны уточнил, что пересмотр связан с курсом НАТО на усиление роли европейских союзников в вопросах защиты региона без применения ядерного оружия. Колби отметил, что проводимый анализ будет учитывать положения ранее опубликованных стратегий национальной обороны и безопасности США.

По итогам работы Пентагон подготовит несколько вариантов дальнейших действий, связанных с размещением американских подразделений в Европе. Как заявил замминистра, возможные решения будут приниматься с учётом военной обстановки, геополитических факторов и стратегических интересов Вашингтона. При этом США намерены продолжить консультации с европейскими союзниками по поводу будущего присутствия своих войск на континенте.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет призвал американских законодателей уделять больше внимания финансированию собственных вооружённых сил. Дополнительные средства из бюджета должны в первую очередь направляться армии страны, а не на поддержку Вооружённых сил Украины.