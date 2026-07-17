Увеличение американских вложений в оборону Евросоюза может привести к прямому столкновению НАТО с Россией. Такое мнение приводится в публикации журнала American Conservative.

Издание предупреждает, что рост военных бюджетов способен развязать руки европейским сторонникам жёсткой линии. Дополнительные средства в значительной мере направляются на вооружение Киева, что лишь обостряет ситуацию в регионе.

Отмечается, что президент США Дональд Трамп ставит союзнические обязательства в зависимость от трат европейцев на военную сферу. По мнению авторов, такой подход даёт партнерам Вашингтона определённый контроль над американской внешней политикой.

Параллельно в Пентагоне продолжается анализ размещения сил в регионе. Главе ведомства Питу Хегсету было приказано отказаться от вывода трети войск, однако запущен шестимесячный обзор военной мощи.

Его задача — гарантировать быстрое и необратимое движение альянса к тому, чтобы Европа возглавила процесс и взяла на себя главную ответственность за оборону континента. В статье это описывается как стремление переложить нагрузку на плечи самого Евросоюза.

Ранее в июле на закрытой встрече с лидерами стран блока в Анкаре Трамп вновь призвал их активнее наращивать собственные военные бюджеты и проявлять больше уважения к Соединенным Штатам.