«Не питомцы на содержании»: Политолог объяснил, чего США хотят от НАТО на самом деле

Американский лидер Дональд Трамп неоднократно упрекал европейских партнёров по альянсу в недостаточном оборонном финансировании, а госсекретарь Марко Рубио недавно поставил под вопрос дальнейшее существование НАТО в нынешнем виде. Политолог Борис Межуев оценил, насколько реален выход Штатов из блока, и какую линию Вашингтон займёт по отношению к Европе.

Распад Североатлантического альянса крайне маловероятен, считает эксперт. В американском политическом мейнстриме царит консенсус: Германии и другим европейским державам нужно дать больше самостоятельности в оборонной сфере, чтобы они наращивали военные траты и не чувствовали себя иждивенцами США.

В беседе с РИА «ФедералПресс» политолог отметил, что резкие шаги вроде выхода из НАТО вряд ли найдут поддержку у какой-либо из существующих партий. Такое решение противоречило бы национальным интересам Америки, несмотря на наличие в Штатах сторонников подобного демарша. Американская политика, при всей её президентской природе, слишком зависит от внутрипартийных и внутриэлитных раскладов.

Давление на европейцев с целью усиления их самостоятельности продолжится, но к скорому распаду альянса это не приведёт. Формат изменится — речь о знаменитых требованиях выделять 5% ВВП на оборону, а военные бюджеты стран ЕС будут пересмотрены. Никто не позволит им оставаться «с Венеры», пока США — «с Марса».

Исключать появление военного блока в рамках Евросоюза нельзя, но здесь возникает множество проблем, считает эксперт. Например, роль Великобритании: если Лондон окажется за бортом, то через своих агентов в Европе будет саботировать подобный альянс. Против выступят Польша, прибалтийские республики и некоторые скандинавские страны, ориентирующиеся на британский курс.

Сама Англия может вынашивать планы по созданию расширенного оборонительного объединения, несомненно включающего Украину и приграничные с Россией государства лимитрофа. Такие попытки вероятны и уже вытекают из нынешней политики Соединённого Королевства, резюмировал Межуев.

Ранее западные СМИ со ссылкой на информированные источники сообщили, что партнёры США по НАТО из Европы ожидают дальнейшего сокращения американского военного присутствия — речь идёт не только о выводе пяти тысяч солдат из Германии. По данным дипломатов стран альянса, Дональд Трамп может объявить об уходе военнослужащих из Италии, а также отказаться от планов по развёртыванию в ФРГ ракет большой дальности, не исключено и уменьшение контингента в Испании.