16 мая, 08:59

«Не питомцы на содержании»: Политолог объяснил, чего США хотят от НАТО на самом деле

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Американский лидер Дональд Трамп неоднократно упрекал европейских партнёров по альянсу в недостаточном оборонном финансировании, а госсекретарь Марко Рубио недавно поставил под вопрос дальнейшее существование НАТО в нынешнем виде. Политолог Борис Межуев оценил, насколько реален выход Штатов из блока, и какую линию Вашингтон займёт по отношению к Европе.

Распад Североатлантического альянса крайне маловероятен, считает эксперт. В американском политическом мейнстриме царит консенсус: Германии и другим европейским державам нужно дать больше самостоятельности в оборонной сфере, чтобы они наращивали военные траты и не чувствовали себя иждивенцами США.

В беседе с РИА «ФедералПресс» политолог отметил, что резкие шаги вроде выхода из НАТО вряд ли найдут поддержку у какой-либо из существующих партий. Такое решение противоречило бы национальным интересам Америки, несмотря на наличие в Штатах сторонников подобного демарша. Американская политика, при всей её президентской природе, слишком зависит от внутрипартийных и внутриэлитных раскладов.

Давление на европейцев с целью усиления их самостоятельности продолжится, но к скорому распаду альянса это не приведёт. Формат изменится — речь о знаменитых требованиях выделять 5% ВВП на оборону, а военные бюджеты стран ЕС будут пересмотрены. Никто не позволит им оставаться «с Венеры», пока США — «с Марса».

Исключать появление военного блока в рамках Евросоюза нельзя, но здесь возникает множество проблем, считает эксперт. Например, роль Великобритании: если Лондон окажется за бортом, то через своих агентов в Европе будет саботировать подобный альянс. Против выступят Польша, прибалтийские республики и некоторые скандинавские страны, ориентирующиеся на британский курс.

Сама Англия может вынашивать планы по созданию расширенного оборонительного объединения, несомненно включающего Украину и приграничные с Россией государства лимитрофа. Такие попытки вероятны и уже вытекают из нынешней политики Соединённого Королевства, резюмировал Межуев.

Кинули в разгар войны: Рубио поставил под сомнение смысл существования НАТО
Ранее западные СМИ со ссылкой на информированные источники сообщили, что партнёры США по НАТО из Европы ожидают дальнейшего сокращения американского военного присутствия — речь идёт не только о выводе пяти тысяч солдат из Германии. По данным дипломатов стран альянса, Дональд Трамп может объявить об уходе военнослужащих из Италии, а также отказаться от планов по развёртыванию в ФРГ ракет большой дальности, не исключено и уменьшение контингента в Испании.

Юрий Лысенко
