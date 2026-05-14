Кинули в разгар войны: Рубио поставил под сомнение смысл существования НАТО

Евроатлантическое единство дало трещину, и трещина эта может оказаться фатальной. Госсекретарь США Марко Рубио в жёсткой форме поставил под сомнение целесообразность существования Североатлантического альянса после того, как некоторые союзники «кинули» Вашингтон в самый разгар конфликта с Ираном.

Камнем преткновения стали военные базы. Соединённые Штаты десятилетиями вкладывали миллиарды в оборону Европы, имея на это вполне прагматичный расчёт: право пользоваться стратегическими объектами на чужой территории. Но когда дело дошло до реальной боевой операции против Тегерана, некоторые «верные друзья» начали увиливать.

«Когда партнёры по НАТО отказывают вам в использовании этих баз, – а главная причина, по которой НАТО выгодно Америке, заключается именно в этих правах на размещение, а теперь это отрицается нам, например, Испанией, – тогда в чем смысл альянса?» – заявил Рубио в интервью Fox News.

Глава американской дипломатии подчеркнул, что США оплачивают две трети общих расходов альянса. И если при этом Вашингтон не может рассчитывать на ответные шаги в критический момент, то вся конструкция европейской безопасности теряет смысл.

«Получается, что они союзники только тогда, когда сами этого хотят», – резюмировал он.

Ранее Life.ru писал, что президент США Дональд Трамп уже рассматривает возможность вывода войск из Италии и Испании. Также Белый дом отказался от планов размещения ракет большой дальности в Германии. Теперь же официальный голос администрации легитимизировал идею пересмотра отношений с теми, кто «не тянет лямку».