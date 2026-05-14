Письмо в ящике стола: Трамп оставил Вэнсу послание на особый случай
Белый дом: Трамп оставил Вэнсу послание на случай своей смерти
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotoField
Представитель Белого дома Себастьян Горка в интервью New York Post раскрыл, что президент США Дональд Трамп заранее подготовил инструкции для вице-президента Джей Ди Вэнса на случай, если ему придётся занять пост главы государства досрочно.
«В ящике письменного стола Resolute Desk лежит письмо, адресованное вице-президенту на случай, если с ним [Трампом] что-нибудь случится», – сказал Горка.
При этом представитель Белого дома заявил, что у него нет опасений по поводу того, что 47-й президент США может стать мишенью для покушения со стороны иностранного противника. Однако он подтвердил, что существуют правила преемственности, которые будут соблюдены в случае устранения Трампа.
«У нас есть протоколы, поверьте мне. Не те, которые я могу обсуждать, но протоколы есть», – резюмировал чиновник.
Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп уже намекнул на возможный тандем Вэнса и госсекретаря Марко Рубио в борьбе за Белый дом в 2028 году. На ужине в Розовом саду он объявил их «командой мечты», оговорившись, что официально не поддерживает никого из них, но звучит это «как намёк на кандидата в президенты и кандидата в вице-президенты».
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.