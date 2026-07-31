Зеленский обсудил с Вэнсом ПВО и последствия конфликта для мировых рынков

Владимир Зеленский провёл телефонные переговоры с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. В ходе беседы стороны затронули несколько ключевых тем, в том числе итоги недавней встречи киевского главы с американским лидером Дональдом Трампом в Вашингтоне.

«Обсудили итоги нашей недавней встречи с президентом Трампом в Вашингтоне — она прошла в позитивной и продуктивной атмосфере», — сообщил Зеленский.

Он также заявил, что российские авиаудары не прекращаются, и ПВО, особенно перехватчики для ЗРК Patriot, остаются главным приоритетом, а также затронули последствия войны для мировых рынков. Стороны договорились, что их команды продолжат проработку всех обсуждавшихся вопросов.