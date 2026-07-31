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Регион
31 июля, 16:10

Зеленский обсудил с Вэнсом ПВО и последствия конфликта для мировых рынков

Обложка © Gettyimages / WPA Pool, © Wikipedia / Emily J. Higgins

Обложка © Gettyimages / WPA Pool, © Wikipedia / Emily J. Higgins

Владимир Зеленский провёл телефонные переговоры с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. В ходе беседы стороны затронули несколько ключевых тем, в том числе итоги недавней встречи киевского главы с американским лидером Дональдом Трампом в Вашингтоне.

«Обсудили итоги нашей недавней встречи с президентом Трампом в Вашингтоне — она прошла в позитивной и продуктивной атмосфере», — сообщил Зеленский.

Он также заявил, что российские авиаудары не прекращаются, и ПВО, особенно перехватчики для ЗРК Patriot, остаются главным приоритетом, а также затронули последствия войны для мировых рынков. Стороны договорились, что их команды продолжат проработку всех обсуждавшихся вопросов.

Трамп не дал Зеленскому гарантий по поставкам ракет, заявила посол
Трамп не дал Зеленскому гарантий по поставкам ракет, заявила посол

Напомним, президент США Дональд Трамп отклонил просьбу Зеленского о поставках 300 ракет-перехватчиков для Patriot, вместо этого предложив на встрече в Анкаре лицензию на производство таких ракет в Украине, хотя серийный выпуск займёт много лет. Американский президент дал понять, что решение не окончательное, и предложил альтернативный путь укрепления ПВО через собственные мощности.

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Анастасия Никонорова
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