Зеленский обсудил с Вэнсом ПВО и последствия конфликта для мировых рынков
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Владимир Зеленский провёл телефонные переговоры с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. В ходе беседы стороны затронули несколько ключевых тем, в том числе итоги недавней встречи киевского главы с американским лидером Дональдом Трампом в Вашингтоне.
«Обсудили итоги нашей недавней встречи с президентом Трампом в Вашингтоне — она прошла в позитивной и продуктивной атмосфере», — сообщил Зеленский.
Он также заявил, что российские авиаудары не прекращаются, и ПВО, особенно перехватчики для ЗРК Patriot, остаются главным приоритетом, а также затронули последствия войны для мировых рынков. Стороны договорились, что их команды продолжат проработку всех обсуждавшихся вопросов.
Напомним, президент США Дональд Трамп отклонил просьбу Зеленского о поставках 300 ракет-перехватчиков для Patriot, вместо этого предложив на встрече в Анкаре лицензию на производство таких ракет в Украине, хотя серийный выпуск займёт много лет. Американский президент дал понять, что решение не окончательное, и предложил альтернативный путь укрепления ПВО через собственные мощности.
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