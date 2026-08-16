Вооружённые силы России провели серию точечных атак по ключевым оборонным объектам Украины. В Министерстве обороны РФ сообщили о поражении ряда промышленных площадок в столице, Полтавской и Днепропетровской областях.

Значительный ущерб нанесён энергетической инфраструктуре. В Кременчуге зафиксировано попадание по нефтеперерабатывающему заводу. По данным ведомства, площадка активно использовалась для приёма и распределения горюче-смазочных материалов, доставляемых из-за рубежа.

В Кривом Роге целью стали цеха крупного металлургического комбината. Здесь осуществлялось производство стального проката, который впоследствии применялся для изготовления вооружения и тяжёлой техники.

Операция стала очередным шагом по демилитаризации промышленного сектора противника. Результатом налёта стало полное прекращение работы указанных производственных мощностей.

Кременчугский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) — это крупнейшее предприятие нефтеперерабатывающей промышленности Украины, расположенное в Полтавской области (город Кременчуг). До начала СВО завод являлся самым мощным и высокотехнологичным НПЗ в стране. Его проектная мощность позволяла перерабатывать около 18,6 млн тонн нефти в год.

Ранее российские военные сообщили об ударах по объектам портовой инфраструктуры в Одессе и Южном, использовавшимся в интересах ВСУ. По данным Минобороны РФ, в Одессе был поражён резервуар с горюче-смазочными материалами, а в Южном — склад с вооружением, техникой и военным имуществом. Для атаки применялись высокоточные средства воздушного базирования и ударные беспилотники.