Новые удары по портам Украины: Что уничтожено в Одессе после атаки ВС РФ

Напомним, российская армия перешла к морской блокаде Одессы, резко увеличив интенсивность ударов по портовой инфраструктуре. С начала 2026 года зафиксировано более 180 атак, что уже превышает показатели за весь прошлый год. Под огонь попадают не только терминалы, но и иностранные суда, задействованные в перевозке топлива и вооружений для ВСУ. Высокоточными ракетами и дронами уничтожаются склады боеприпасов, резервуары с ГСМ и цеха сборки беспилотников. Эксперты отмечают, что данная кампания наносит критический урон экономике Украины, отрезая её от морских торговых путей, через которые шло до 80% экспорта и импорта.