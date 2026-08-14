Новые удары по портам Украины: Что уничтожено в Одессе после атаки ВС РФ
ВС РФ нанесли удары по объектам ВСУ в портах Одесса и Южный 14 августа
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Российские военные нанесли новые удары по объектам портовой инфраструктуры, используемых в интересах ВСУ. Удары наносились высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками, сообщили в Минобороны РФ 14 августа.
По данным ведомства, в порту Одесса был поражён резервуар с горюче-смазочными материалами, предназначенными для украинских военных.
В порту Южный был уничтожен склад с вооружением, военной техникой и военным имуществом ВСУ.
В ведомстве заявили, что удары были нанесены в течение дня. Другие подробности операции не приводятся.
Напомним, российская армия перешла к морской блокаде Одессы, резко увеличив интенсивность ударов по портовой инфраструктуре. С начала 2026 года зафиксировано более 180 атак, что уже превышает показатели за весь прошлый год. Под огонь попадают не только терминалы, но и иностранные суда, задействованные в перевозке топлива и вооружений для ВСУ. Высокоточными ракетами и дронами уничтожаются склады боеприпасов, резервуары с ГСМ и цеха сборки беспилотников. Эксперты отмечают, что данная кампания наносит критический урон экономике Украины, отрезая её от морских торговых путей, через которые шло до 80% экспорта и импорта.
Ранее на Украине признали, что порты Большой Одессы полностью парализованы. Экспорт аграрной продукции за месяц сократился на 70%.
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