«Нас бросили в темноте»: Жители Одессы перекрыли дорогу из-за отключения света

В Одессе жители одного из спальных районов вышли на стихийный протест, перекрыв дорогу возле местного ЖК. Причиной недовольства стало отсутствие электричества в домах на протяжении шести дней. Кадры с места событий публикуют местные Telegram-каналы.

Горожане требуют восстановить подачу электричества после шести суток без света. Видео © Telegram / Одесса INFO

Напомним, что энергетическая система Украины испытывает серьёзные трудности с конца 2025 года из-за повреждения инфраструктуры и аномальной жары. В стране введен режим ЧС, а графики веерных и аварийных отключений света стали повседневной реальностью для большинства регионов.

Ранее Life.ru рассказывал, что военкор Александр Коц сообщил об ударе по Одесской ТЭЦ и семи подстанциям. Он также приводил данные ДТЭК о серьёзных повреждениях энергетической инфраструктуры и перебоях с электричеством в нескольких районах города.