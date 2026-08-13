Российские войска ударили по портовой инфраструктуре в Очакове и Одессе

Российские военные нанесли удары по объектам портовой инфраструктуры в Одессе и Очакове. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, в Одесском порту были поражены резервуары с горюче-смазочными материалами. Также ударом ВС РФ накрыло оборудование, которое использовалось для разгрузки грузов военного назначения.

Кроме того, в порту Очакова Николаевской области российские силы, по заявлению пресс-службы ведомства, поразили украинский патрульный катер.