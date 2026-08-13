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13 августа, 15:07

Российские войска ударили по портовой инфраструктуре в Очакове и Одессе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Only Fabrizio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Only Fabrizio

Российские военные нанесли удары по объектам портовой инфраструктуры в Одессе и Очакове. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, в Одесском порту были поражены резервуары с горюче-смазочными материалами. Также ударом ВС РФ накрыло оборудование, которое использовалось для разгрузки грузов военного назначения.

Кроме того, в порту Очакова Николаевской области российские силы, по заявлению пресс-службы ведомства, поразили украинский патрульный катер.

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Сегодня был тяжёлый день для портов Одесской области. Утром Life.ru рассказывал, что ВС РФ поразили пункт управления ВМС Украины в порту Рени, а также нанесли удары по объектам украинских вооружённых сил в Измаиле.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

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