Российские войска ударили по портовой инфраструктуре в Очакове и Одессе
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Российские военные нанесли удары по объектам портовой инфраструктуры в Одессе и Очакове. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, в Одесском порту были поражены резервуары с горюче-смазочными материалами. Также ударом ВС РФ накрыло оборудование, которое использовалось для разгрузки грузов военного назначения.
Кроме того, в порту Очакова Николаевской области российские силы, по заявлению пресс-службы ведомства, поразили украинский патрульный катер.
Сегодня был тяжёлый день для портов Одесской области. Утром Life.ru рассказывал, что ВС РФ поразили пункт управления ВМС Украины в порту Рени, а также нанесли удары по объектам украинских вооружённых сил в Измаиле.
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