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13 августа, 05:43

Минобороны РФ сообщило об ударе по объектам ВСУ в порту Измаила

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pres Panayotov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pres Panayotov

Российские военные нанесли удар по объектам в порту Измаила Одесской области, которые использовались в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве утверждают, что в ходе атаки был поражён пункт временной дислокации украинского подразделения. Кроме того, удар пришёлся по объектам портовой инфраструктуры.

Эти площадки использовались для разгрузки и хранения грузов военного назначения. Минобороны также заявило, что ВС РФ продолжают наносить удары по объектам военно-морских сил Украины и связанной с ними портовой инфраструктуре.

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Ранее Минобороны РФ сообщило о ночных ударах по объектам ВМС Украины и портовой инфраструктуре в Рени. По данным ведомства, атака велась с применением ударных беспилотников. Дронам удалось поразить пункт управления украинских ВМС.

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