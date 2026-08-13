Минобороны РФ сообщило об ударе по объектам ВСУ в порту Измаила

Российские военные нанесли удар по объектам в порту Измаила Одесской области, которые использовались в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве утверждают, что в ходе атаки был поражён пункт временной дислокации украинского подразделения. Кроме того, удар пришёлся по объектам портовой инфраструктуры.

Эти площадки использовались для разгрузки и хранения грузов военного назначения. Минобороны также заявило, что ВС РФ продолжают наносить удары по объектам военно-морских сил Украины и связанной с ними портовой инфраструктуре.

Ранее Минобороны РФ сообщило о ночных ударах по объектам ВМС Украины и портовой инфраструктуре в Рени. По данным ведомства, атака велась с применением ударных беспилотников. Дронам удалось поразить пункт управления украинских ВМС.