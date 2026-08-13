Разведчик 9-го разведывательного батальона группировки войск «Центр» с позывным Каин смог вынести с территории, находившейся под контролем ВСУ, телефон и карту с информацией о расположении украинских сил. Об этом ТАСС рассказал командир разведвзвода с позывным Копейка.

По его словам, телефон и карта принадлежали украинскому спецназовцу. На устройстве хранились сведения о расстановке подразделений ВСУ на линии фронта. Каину пришлось двигаться через открытое поле под плотным огнём противника.

Для прикрытия разведчика подразделение использовало три дымовых снаряда.

Операцией по спасению разведчика руководил командир батальона, Герой России с позывным Лотос. По словам Копейки, поставленная задача была выполнена успешно.

Ранее российские военные сообщили об установлении контроля над селом Ивановка в Харьковской области. Наши разведчики сорвали попытку ВСУ перебросить туда резервы.