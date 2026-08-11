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11 августа, 05:47

Прорыва не вышло: ВС РФ разбили штурмовую группу ВСУ под Казачьей Лопанью

Российские военные уничтожили штурмовую группу ВСУ под Казачьей Лопанью

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Российские военные пресекли попытку штурмовой группы ВСУ прорваться в районе Казачьей Лопани на севере Харьковской области. Об этом сообщает телеграм-канал «Северный ветер».

Бойцы 475-го отдельного штурмового полка ВСУ выдвинулись со стороны Новой Казачьей и попытались пробиться в лесополосу возле населённого пункта.

«В результате комплексного огневого воздействия украинские националисты уничтожены», — сказано в публикации.

На этом участке действует российская группировка войск «Север». По данным Минобороны РФ, за минувшие сутки в зоне её ответственности ВСУ потеряли до 180 военнослужащих, 11 автомобилей, два артиллерийских орудия и две станции радиоэлектронной борьбы.

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Ранее Life.ru рассказывал, что группировка ВС РФ «Север» выбила украинских военнослужащих из населённого пункта Ивановка в Харьковской области. В Минобороны отметили, что взятие этой территории позволит улучшить тактическое положение на данном участке фронта.

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Владимир Озеров
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