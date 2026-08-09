Российские военные установили контроль над селом Ивановка в Харьковской области. Разведчики сорвали попытку Вооружённых сил Украины (ВСУ) перебросить туда резервы, сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, украинские войска направили к населённому пункту подразделения механизированной бригады. Российские военнослужащие выявили маршруты их движения.

«Для удержания села противник пытался перебросить резервы из состава механизированной бригады, но наши разведчики своевременно вскрыли маршруты движения и уничтожили живую силу и технику украинских националистов», — говорится в сообщении Минобороны.

После завершения боёв российские подразделения приступили к разминированию Ивановки. Специалисты обследуют здания, подвалы и прилегающую к населённому пункту территорию на наличие взрывоопасных предметов.

Ранее сообщалось, что подразделения группировки войск «Север» установили контроль над Ивановкой в Харьковской области. По данным Минобороны России, это стало результатом активных наступательных действий. В ведомстве заявили, что занятие населённого пункта улучшило тактическое положение российских сил на этом участке. Подразделения продолжили выполнять поставленные задачи и развивать наступление.