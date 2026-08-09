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8 августа, 22:26

Разведчики сорвали переброску резервов ВСУ для удержания Ивановки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Российские военные установили контроль над селом Ивановка в Харьковской области. Разведчики сорвали попытку Вооружённых сил Украины (ВСУ) перебросить туда резервы, сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, украинские войска направили к населённому пункту подразделения механизированной бригады. Российские военнослужащие выявили маршруты их движения.

«Для удержания села противник пытался перебросить резервы из состава механизированной бригады, но наши разведчики своевременно вскрыли маршруты движения и уничтожили живую силу и технику украинских националистов», — говорится в сообщении Минобороны.

После завершения боёв российские подразделения приступили к разминированию Ивановки. Специалисты обследуют здания, подвалы и прилегающую к населённому пункту территорию на наличие взрывоопасных предметов.

Новости СВО 9 августа: Освобождение Ивановки и охват ВСУ под Харьковом, зачистка Нового Донбасса и прорыв в Доброполье, Киев выбил Patriot
Новости СВО 9 августа: Освобождение Ивановки и охват ВСУ под Харьковом, зачистка Нового Донбасса и прорыв в Доброполье, Киев выбил Patriot

Ранее сообщалось, что подразделения группировки войск «Север» установили контроль над Ивановкой в Харьковской области. По данным Минобороны России, это стало результатом активных наступательных действий. В ведомстве заявили, что занятие населённого пункта улучшило тактическое положение российских сил на этом участке. Подразделения продолжили выполнять поставленные задачи и развивать наступление.

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Антон Голыбин
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