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Регион
13 августа, 05:36

Армия России ударила по пункту управления ВМС Украины под Одессой

Минобороны: ВС РФ поразили пункт управления ВМС Украины в порту Рени

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Sidanchenko

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Sidanchenko

Вооружённые силы России ночью нанесли удары по объектам противника. Как сообщили в Министерстве обороны РФ утром 13 августа, был поражён пункт управления Военно-морских сил (ВМС) Украины в порту Рени (Одесская область).

По данным ведомства, атака проводилась ударными беспилотными летательными аппаратами.

Кроме того, в Измаиле целью стал пункт временной дислокации одного из подразделений ВСУ. Также в порту поражены объекты инфраструктуры, которые использовались для разгрузки и хранения грузов военного назначения.

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В ведомстве заявили, что российские войска продолжают наносить удары по объектам украинских военно-морских сил и портовой инфраструктуре, задействованной в интересах ВСУ.

Порт Рени расположен на левом берегу Дуная в Одесской области, в непосредственной близости от границ с Румынией и Молдовой. Он является важным транспортным узлом, обеспечивающим выход Украины к странам Придунайского региона и Чёрному морю через дунайский судоходный путь, и специализируется на перевалке зерновых, металлопродукции, наливных и генеральных грузов. После начала СВО порт приобрёл стратегическое значение как один из ключевых альтернативных маршрутов для украинского аграрного экспорта, что привело к значительному росту его загруженности.

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Никита Никонов
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