Украина потеряла треть поставок зерна за август — СМИ предупреждают о скачке мировых цен

Экспорт зерна с Украины резко упал из-за российских ракетных ударов по черноморским портам, засухи на Дунае и нежелания восточноевропейских соседей пропускать украинское зерно через свою территорию. Об этом пишет американское издание Politico.

В первые девять дней августа Украина экспортировала всего 463 тысячи тонн зерна — примерно на треть ниже обычных показателей. Если ситуация не изменится, к ноябрю, когда будет собран новый урожай, в стране может не остаться места в хранилищах.

Министр сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий предупредил, что продолжение кризиса приведёт к скачку мировых цен на продовольствие на 25–30%, как это было в 2022 году. По его словам, судовладельцы и экипажи отказываются заходить в украинские порты после того, как в июле российская ракета поразила зерновоз, покидавший порт. Через неделю это судно затонуло.

Украина пытается перенаправить поставки по суше через Румынию, Польшу, Венгрию и Словакию, но это значительно дороже и вызывает протесты фермеров в этих странах. Они опасаются, что дешёвое украинское зерно останется на их внутренних рынках. Польша, Венгрия и Словакия ввели запрет на ввоз украинского зерна ещё в 2023 году, и Варшава подтвердила, что эмбарго сохраняется.

Глава Люблинской сельскохозяйственной палаты Густав Йендрейек заявил, что не верит обещаниям властей о транзитном характере поставок, утверждая, что зерно якобы остаётся в Польше, несмотря на документы о вывозе.

По словам Высоцкого, сухопутные маршруты обходятся на 50–70 долларов дороже за тонну, и при нынешних ценах это невыгодно. Украина также запросила у Еврокомиссии 220 миллионов евро на кредиты для фермеров, чтобы они могли сохранить зерно до восстановления экспорта, но ответа из Брюсселя пока нет. Основная проблема, по мнению Politico, — как вернуть суда в украинские порты, поскольку морской экспорт составляет более 90% всех поставок зерна.

Сильнее всего упал экспорт ячменя и пшеницы. За первые 12 дней августа Украина вывезла за границу всего 175 тысяч тонн пшеницы — это в 4,3 раза меньше, чем за тот же период 2025 года (тогда было 759 тысяч тонн). Ячменя отправили в 5,6 раза меньше (37 тысяч тонн вместо прежних объёмов), а кукурузы — в 2,7 раза меньше (68 тысяч тонн).