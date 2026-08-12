На Украине повреждены 1,05 млн квадратных метров складских площадей

На Украине повреждено около 1,05 млн квадратных метров складских площадей. Примерно 750 тысяч из этого объёма приходится на Киев и область, сообщают местные СМИ со ссылкой на оценки компании Expandia.

Только с начала августа в Киевской области из строя выбыло ещё около 100 тысяч квадратных метров коммерческой недвижимости. Удары по распределительным центрам уже привели к перебоям в привычных логистических цепочках украинских торговых сетей.

В частности, после повреждения распределительных мощностей Fozzy Group и Novus в отдельных магазинах возник временный дефицит некоторых категорий товаров. Проблемы затронули молочную продукцию и табачные изделия, однако участники рынка подчёркивают, что речь идёт не о нехватке производства, а о сложностях с доставкой продукции до торговых точек.

Быстро заменить крупные распределительные центры прямыми поставками практически невозможно. По оценке Союза молочных предприятий Украины, около 75% производителей не располагают достаточным количеством транспорта и персонала, чтобы самостоятельно развозить продукцию по сотням магазинов.

Ранее украинское издание «Страна.ua» сообщало, что удар по крупному логистическому центру в Броварах Киевской области может привести к перебоям с поставками товаров в торговые сети. Отмечается, что складской комплекс был связан с поставками из Европы и обслуживал нескольких крупных ретейлеров, включая АТБ, «Ашан», «Сильпо», Metro и Novus. В связи с повреждением объекта допускается возникновение дефицита отдельных товаров.