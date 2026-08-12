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Специальная военная операция

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Регион
12 августа, 08:46

В Броварах под Киевом горят склады в результате атаки дронов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Russ Heinl

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Russ Heinl

В Броварах под Киевом начался масштабный пожар после атаки дронов ВС РФ. Как уточняет Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, там горят склады.

Видео © Telegram/Киев ИНФО

Также взрывы были слышны в Киеве.

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Напомним, утром 12 августа в Киевской области и в самом Киеве работает воздушая сирена. Как пишет украинское издание «Страна.ua», на регион летят российские дроны. Взрывы слышны как в столице страны, так и в пригородах. Дым поднимается из разных частей Киева, судя по ему, ПВО с прилётами не справляется.

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Александра Вишнякова
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