Российские дроны наносят массированный удар по целям в Киеве и области

В Киевской области и в самом Киеве работает воздушая сирена. Как пишет украинское издание «Страна.ua», на регион летят российские дроны. Взрывы слышны как в столице страны, так и в пригородах.

Дроны атакуют Киевскую область. Видео © Telegram / Киев INFO

Официально власти Незалежной не комментировали налёт, в Сети очевидцы публикуют кадры атаки.

Дым поднимается из разных частей Киева, судя по ему, ПВО с прилётами не справляется. О количестве беспилотников и разрушениях на данный момент информации нет.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Воздушные силы Украины изменили формат сводок и перестали публиковать точное количество ракет, применённых российскими войсками во время атак. При этом данные по беспилотникам украинская сторона продолжает раскрывать. Так, после одной из последних атак Воздушные силы заявили об уничтожении 98 из 120 дронов, однако число ракет в той же сводке уже не указали.