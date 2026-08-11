Воздушные силы Украины после своего фиаско стесняются раскрывать число прилетевших ракет

Воздушные силы Украины изменили формат сводок и перестали публиковать точное количество ракет, применённых российскими войсками во время атак. Об этом сообщает Bloomberg.

При этом данные по беспилотникам украинская сторона продолжает раскрывать. Так, после одной из последних атак Воздушные силы заявили об уничтожении 98 из 120 дронов, однако число ракет в той же сводке уже не указали.

Источник агентства объяснил изменение формата «соображениями безопасности» и «необходимостью учитывать тактику российских ударов». Несколькими днями ранее Киев также перестал сообщать подробную статистику перехвата баллистических ракет после атаки, во время которой, по украинским данным, ПВО не смогла сбить ни одну из 28 таких целей.

Bloomberg связывает ситуацию в том числе с нехваткой ракет-перехватчиков. Согласно опубликованной Минобороны Украины статистике, в июле российские войска применили 195 баллистических ракет. Украинская ПВО заявила об уничтожении 29 из них.

Ранее Life.ru рассказывал, что Украине грозят новые проблемы с ПВО из-за дефицита ракет-перехватчиков. По данным CNN, дополнительную нагрузку на их запасы создаёт обострение на Ближнем Востоке.