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8 августа, 14:54

Ракеты уходят на Ближний Восток: У Украины могут начаться новые беды из-за ПВО

CNN: Конфликт США и Ирана усугубит проблемы ПВО Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karolis Kavolelis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karolis Kavolelis

Украине грозят ещё большие трудности из-за нарастающего противостояния между Вашингтоном и Тегераном. Об этом сообщил телеканал CNN.

По данным журналистов, боевые действия на Ближнем Востоке заметно сократили запасы ракет-перехватчиков у Пентагона. Из-за этого Киеву приходится искать другие пути, чтобы закрыть нехватку систем ПВО.

«Бреши в украинской ПВО могут лишь стать хуже из-за американо-иранской войны», — говорится в публикации.

Напомним, в ходе своего выступления в четверг американский лидер Дональд Трамп отреагировал на настойчивые просьбы украинской стороны о новых комплексах ПРО. Он отметил, что потребности самих Штатов в этом оружии ничуть не ниже, и напомнил, что при Байдене Украина уже получила рекордные партии вооружений, которые, по его словам, следует считать исчерпывающими.

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При этом Владимир Зеленский заявил о некой договорённости с США о ежемесячных поставках ракет для американских систем ПВО. Об этом он сказал на пресс-конференции во время визита в Сербию. При этом украинский лидер признал, что даже такого объёма Киеву не хватает. Его слова прозвучали на фоне трудностей украинской ПВО: до этого воздушные силы ВСУ сообщали, что в ходе двух недавних атак не смогли сбить ни одной баллистической ракеты.

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Вероника Бакумченко
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