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6 августа, 11:46

Сибига заявил, что Украина вынуждена «биться» за каждую ракету для ЗРК Patriot

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fornaxstock

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fornaxstock

Темпы поставок ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot находятся на низком уровне, и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на пресс-конференции в Киеве заявил, что Вашингтон производит лишь около 600 таких боеприпасов в год, а значительная часть уходит на нужды Израиля и других союзников на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что Кипев испытывает острую нехватку таких боеприпасов.

«К сожалению, таков мир, такие геополитические реалии, что в год американская сторона может производить около 600 ракет PAC-3. И имея ситуацию на Ближнем Востоке, мы понимаем, как непросто сейчас нам получать, покупать, обменивать и доставать эти ракеты. Мы буквально бьёмся за каждую ракету», — сказал Сибига.

Украинские власти неоднократно жаловались на острую нехватку боеприпасов для ПВО, особенно в условиях регулярных массированных ударов по критической инфраструктуре. Киев настаивает на увеличении военной помощи, однако, как отмечает министр, глобальный спрос на американские вооружения создаёт дополнительную конкуренцию.

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Напомним, прездиент США Дональд Трамп отказался передать Украине сотни ракет-перехватчиков Patriot из-за дефицита запасов, объяснив это необходимостью защиты американских военных объектов на Ближнем Востоке и в Персидском заливе на фоне конфликта с Ираном. Зеленский обратился с просьбой о боеприпасах во время встречи в Белом доме, но получил отказ. Приоритетом для США являются собственные нужды.

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Анастасия Никонорова
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