Сибига заявил, что Украина вынуждена «биться» за каждую ракету для ЗРК Patriot

Темпы поставок ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot находятся на низком уровне, и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на пресс-конференции в Киеве заявил, что Вашингтон производит лишь около 600 таких боеприпасов в год, а значительная часть уходит на нужды Израиля и других союзников на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что Кипев испытывает острую нехватку таких боеприпасов.

«К сожалению, таков мир, такие геополитические реалии, что в год американская сторона может производить около 600 ракет PAC-3. И имея ситуацию на Ближнем Востоке, мы понимаем, как непросто сейчас нам получать, покупать, обменивать и доставать эти ракеты. Мы буквально бьёмся за каждую ракету», — сказал Сибига.

Украинские власти неоднократно жаловались на острую нехватку боеприпасов для ПВО, особенно в условиях регулярных массированных ударов по критической инфраструктуре. Киев настаивает на увеличении военной помощи, однако, как отмечает министр, глобальный спрос на американские вооружения создаёт дополнительную конкуренцию.

Напомним, прездиент США Дональд Трамп отказался передать Украине сотни ракет-перехватчиков Patriot из-за дефицита запасов, объяснив это необходимостью защиты американских военных объектов на Ближнем Востоке и в Персидском заливе на фоне конфликта с Ираном. Зеленский обратился с просьбой о боеприпасах во время встречи в Белом доме, но получил отказ. Приоритетом для США являются собственные нужды.