Patriot не хватило самим: Почему Трамп отказал Зеленскому в сотнях ракет

Президент США Дональд Трамп отказался передать Украине сотни дополнительных ракет-перехватчиков для комплексов Patriot из-за дефицита американских запасов. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, Владимир Зеленский обратился к Трампу с просьбой о дополнительных боеприпасах во время встречи в Белом доме. Однако американский лидер отклонил запрос Киева.

Трамп объяснил своё решение тем, что ракеты Patriot необходимы самим Соединённым Штатам. Вашингтон использует их для защиты американских военных объектов на Ближнем Востоке и в странах Персидского залива на фоне конфликта с Ираном, утверждают источники FT.

Глобальные запасы ракет-перехватчиков заметно сократились. Часть боеприпасов, которую планировалось передать Украине, была перенаправлена американским военным и союзникам США в Персидском заливе.

При этом Вашингтон продолжает обсуждать возможное лицензионное производство ракет Patriot на Украине или в Европе. Однако даже в случае достижения соглашения первые боеприпасы могут появиться не раньше чем через год.

Ранее Life.ru сообщал, что Трамп отказал Зеленскому в поставке 300 ракет Patriot. Вместо немедленной передачи перехватчиков американский президент предложил обсудить лицензию на их производство, которое потребует нескольких лет.