«Они могут отвернуться от нас»: Трамп объяснил, почему сдрейфил делиться с Киевом лицензией на ракеты Patriot

Президент США Дональд Трамп отказал Украине в передаче технологий Patriot из-за риска, что это оружие однажды обратят против США. Об этом сообщила газета The New York Times.

Изначально американский лидер придерживался иной позиции. Как напоминает издание, на полях саммита НАТО в Анкаре Трамп заверил Владимира Зеленского в готовности Вашингтона поделиться секретами военного производства.

Своё окончательное решение президент озвучил на совещании с министрами в резиденции Кэмп-Дэвид. Он пояснил, что передавать столь чувствительные технологии — сложнейший шаг.

«Трудно отдавать такого рода технологии. Те люди, которым вы даёте технологии, однажды могут отвернуться от вас. Поэтому мы должны быть очень осторожны», — подчеркнул он.

В публикации NYT также отмечается, что реализация такого проекта потребовала бы тесного взаимодействия оборонных гигантов Raytheon и Lockheed Martin с украинской стороной, а сам процесс мог растянуться на месяцы или даже годы. Кроме того, любой завод по выпуску Patriot на территории Украины мгновенно превратился бы в приоритетную цель для Москвы, отмечает издание.

Ранее Владимир Зеленский в ходе закрытых переговоров в Белом доме попросил у Дональда Трампа разрешения использовать спутниковую сеть Starlink для ударов вглубь российской территории. Американский лидер не стал давать прямого согласия и лишь пообещал изучить вопрос, не уточняя, будет ли инициатива одобрена. Итоговое решение, как утверждается, будет зависеть от того, сочтёт ли Трамп этот шаг способствующим скорейшему завершению конфликта.