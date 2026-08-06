Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 августа, 08:36

«Дело плохо»: В Госдуме заявили, что Украина может потерять главный «щит» ПВО

Депутат Журавлёв: Украина может столкнуться с дефицитом ракет для Patriot

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pedjoni

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pedjoni

Украина может столкнуться с дефицитом ракет для американских комплексов Patriot из-за слишком высоких темпов их расходования. Такое мнение в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» высказал первый зампредседателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв. По его словам, одна ракета-перехватчик PAC-3 MSE для Patriot стоит около 4 млн долларов, а Киев расходует до 70 таких боеприпасов в неделю.

Депутат отметил, что украинская сторона делает ставку именно на Patriot, поскольку другие системы ПВО, по его мнению, не позволяют эффективно противостоять российским баллистическим ракетам. Именно поэтому, считает Журавлёв, Киев активно выпрашивает PAC-3 по всему миру.

При этом в мире выпускается около 600–700 таких ракет в год, что ограничивает восполнение запасов. Ситуация осложняется и тем, что американские резервы расходуются и на других направлениях, включая Ближний Восток.

Парламентарий предупредил, что возможное сокращение возможностей украинской ПВО может повлиять на выбор целей для ударов и изменить ситуацию вокруг защиты стратегических объектов.

Пушков раскрыл причину отказа США дать Украине ракеты Patriot
Пушков раскрыл причину отказа США дать Украине ракеты Patriot

А ранее Life.ru сообщал, что США отказались передавать Украине сотни ракет-перехватчиков Patriot из-за нехватки запасов. По данным источников, Вашингтон использует эти системы для защиты своих военных объектов на Ближнем Востоке и в районе Персидского залива.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Украина
  • США
  • Госдума
  • Алексей Журавлев
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar