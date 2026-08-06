«Дело плохо»: В Госдуме заявили, что Украина может потерять главный «щит» ПВО

Украина может столкнуться с дефицитом ракет для американских комплексов Patriot из-за слишком высоких темпов их расходования. Такое мнение в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» высказал первый зампредседателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв. По его словам, одна ракета-перехватчик PAC-3 MSE для Patriot стоит около 4 млн долларов, а Киев расходует до 70 таких боеприпасов в неделю.

Депутат отметил, что украинская сторона делает ставку именно на Patriot, поскольку другие системы ПВО, по его мнению, не позволяют эффективно противостоять российским баллистическим ракетам. Именно поэтому, считает Журавлёв, Киев активно выпрашивает PAC-3 по всему миру.

При этом в мире выпускается около 600–700 таких ракет в год, что ограничивает восполнение запасов. Ситуация осложняется и тем, что американские резервы расходуются и на других направлениях, включая Ближний Восток.

Парламентарий предупредил, что возможное сокращение возможностей украинской ПВО может повлиять на выбор целей для ударов и изменить ситуацию вокруг защиты стратегических объектов.

А ранее Life.ru сообщал, что США отказались передавать Украине сотни ракет-перехватчиков Patriot из-за нехватки запасов. По данным источников, Вашингтон использует эти системы для защиты своих военных объектов на Ближнем Востоке и в районе Персидского залива.