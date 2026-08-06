Пушков раскрыл причину отказа США дать Украине ракеты Patriot

США могли отказаться от дополнительных поставок ракет для комплексов Patriot Украине из-за опасений за собственные запасы. Такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков, комментируя решение Вашингтона не передавать Киеву новые боеприпасы.

По словам парламентария, несмотря на запросы украинской стороны, президент США Дональд Трамп не одобрил передачу ракет. Пушков отметил, что сейчас у американской армии остаётся около 800 таких перехватчиков.

«В военных кругах растут опасения, что этих ракет-перехватчиков может не хватить самим США для обеспечения своей обороноспособности», – написал сенатор в телеграм-канале.

Пушков также заявил, что проблема с количеством ракет Patriot касается не только помощи Украине. По его словам, дефицит ощущается и при обеспечении потребностей Израиля.

Ранее Life.ru писал, что США отказались передавать Украине сотни ракет-перехватчиков Patriot из-за нехватки запасов. По данным источников, Вашингтон использует эти системы для защиты своих военных объектов на Ближнем Востоке и в районе Персидского залива.