Зеленский заявил о неких «договорённостях» с США о поставках ракет для ПВО

Украина договорилась с США о ежемесячных поставках ракет для американских систем ПВО, утверждает Владимир Зеленский. Об этом он заявил на пресс-конференции во время визита в Сербию, признав при этом, что даже таких поставок Киеву недостаточно.

«Будут ли они ежемесячно выделять нам ракеты? Да. У нас есть договорённости. Достаточно ли этих ракет? Нет», — сказал Зеленский.

Его заявление прозвучало на фоне проблем украинской ПВО. Ранее воздушные силы ВСУ сообщили, что во время двух недавних атак не смогли перехватить ни одной из выпущенных баллистических ракет. Сам Зеленский также признавал нехватку ракет для систем противовоздушной обороны. Глава комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев ранее назвал ситуацию с ПВО на Украине худшей за всё время конфликта.

Тем временем западные страны всё менее охотно расстаются с ракетами-перехватчиками, поскольку они необходимы им для собственных систем обороны. И политическая поддержка Киева в Вашингтоне тоже толкнулась с ограничениями. На недавней встрече с Зеленским президент США Дональд Трамп не согласился передать Украине дополнительные комплексы Patriot и отказался от прежней идеи разрешить украинским предприятиям самостоятельно производить эти системы.