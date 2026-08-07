Ни Patriot, ни Starlink: Как оптимизм Киева в отношениях с США угас за несколько дней

Период улучшения отношений Киева с Вашингтоном, возникший на фоне украинских ударов по российской территории и потепления между Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом, оказался недолгим. К такому выводу пришли Мисси Райан и Саймон Шустер в статье для The Atlantic.

Как отмечает издание, на встрече с Зеленским на прошлой неделе Трамп не согласился предоставить Украине дополнительные комплексы Patriot. Американский лидер также отступил от обещания разрешить украинским предприятиям самостоятельно выпускать эти системы.

Высокопоставленный представитель администрации США сообщил журналу, что Вашингтон рассматривает варианты сотрудничества с Киевом в оборонной промышленности. Однако передачу лицензий на Patriot в Белом доме считают риском для технологического и военного превосходства страны.

Не удалось Зеленскому добиться и разрешения использовать Starlink для наведения ударов по ракетным батареям на территории России. Трамп не дал однозначного ответа, а владелец SpaceX Илон Маск, по данным собеседников The Atlantic, опасается дальнейшей эскалации и продолжает призывать к заключению сделки.

Одновременно положение украинского руководства осложнили внутренние проблемы. Журнал связывает ослабление команды Зеленского с увольнением министра обороны Михаила Фёдорова и отставкой посла Украины в США Ольги Стефанишиной на фоне коррупционных претензий, которые она отрицает.

В Киеве также сомневаются, что спецпосланники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер вскоре посетят Украину. Американский президент обещал их приезд «в ближайшие дни», однако подтверждений подготовки поездки пока нет.

Напомним, Life.ru уже писал о просьбе Зеленского задействовать Starlink для ударов вглубь России. Тогда сообщалось, что Маск отказался от личной встречи, а Трамп не стал давать Киеву сколь либо внятных обещаний.