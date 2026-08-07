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Регион
7 августа, 08:26
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В Германии заявили, что нытьё Зеленского уже не спасёт Украину от дефицита ракет ПВО

BZ: Просьбы Зеленского не решат проблему Украины с ракетами для ПВО

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Просьбы Владимира Зеленского о новых поставках ракет для систем ПВО вряд ли помогут Украине быстро изменить ситуацию с противовоздушной обороной. К такому выводу пришла немецкая газета Berliner Zeitung, указав на дефицит перехватчиков не только у Киева, но и у его союзников.

По оценке издания, украинский лидер оказался перед проблемой, у которой сейчас не просматривается быстрого решения. Запасы необходимых ракет у западных стран, как утверждает BZ, уже опустились ниже уровня, позволяющего безболезненно наращивать поставки Киеву.

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Ситуация с украинской ПВО обострилась на фоне сокращения помощи. По словам Зеленского, в 2026 году Украина получила от партнёров примерно треть того количества ракет-перехватчиков, которое ей поставляли в 2025-м. Во время удара 5 августа украинская ПВО, по данным Воздушных сил ВСУ, не смогла перехватить ни одну из 24 баллистических ракет и четырёх ракет «Циркон».

Berliner Zeitung считает, что на этом фоне Украина входит в особенно сложный этап конфликта. Издание также обращает внимание на накопившуюся усталость внутри украинского общества и политическую напряжённость в стране.

Киев при этом продолжает добиваться дополнительных поставок боеприпасов для комплексов Patriot. Ранее Зеленский называл получение таких ракет одной из главных задач Украины, а украинские власти обсуждали с США возможность организации собственного производства перехватчиков.

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Однако Вашингтон уже предупреждал, что возможности срочных поставок ограничены. Ещё 8 июля президент США Дональд Трамп говорил, что Patriot нужны и самим Соединённым Штатам. Ранее Life.ru рассказывал, что Трамп отказал Зеленскому в срочной передаче ракет Patriot.

Больше новостей о вооружениях, системах ПВО и ситуации в зоне конфликта — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Марина Фещенко
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