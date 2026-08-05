Помятый как никогда прежде Зеленский угрожает развернуть охоту на пусковые установки России

Владимир Зеленский заявил, что украинские военные продолжат наносить удары по российским пусковым установкам. По его словам, таким образом Киев рассчитывает сократить число атак на стратегическую инфраструктуру Украины.

Заявление прозвучало во время заседания Совета национальной безопасности и обороны, посвящённого выполнению планов обеспечения устойчивости страны.

«Военные знают, что им нужно уничтожать пусковые установки противника, чтобы таким образом уменьшить удары по украинской стратегической инфраструктуре. Они этим занимаются и будут это делать», — сказал Зеленский.

Какие именно российские объекты он имел в виду и какими средствами украинские войска намерены их поражать, Зеленский не уточнил.

Ранее украинский лидер сообщил о сокращении поставок ракет для систем ПВО от западных партнёров. По его словам, в первом полугодии 2026 года Украина получила втрое меньше таких боеприпасов, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее Life.ru рассказывал о дефиците ракет для комплексов Patriot, из-за которого украинская ПВО испытывает трудности с перехватом российских баллистических ракет.