Европа не отдаст последнее: Почему украинская ПВО может стать беззащитной зимой

Украинская ПВО сталкивается с растущим дефицитом ракет-перехватчиков, который может заметно ограничить её возможности. Об этом пишет Berliner Zeitung.

По оценке издания, боеприпасы расходуются значительно быстрее, чем западные союзники успевают восполнять запасы. Особенно остро, как утверждается в публикации, стоит вопрос с ракетами для комплексов Patriot.

Со ссылкой на украинских представителей газета пишет, что интенсивность российских ракетных ударов превышает нынешние возможности Запада по выпуску средств перехвата. Поэтому существующих резервов может оказаться недостаточно для продолжительной работы ПВО с прежней интенсивностью.

Быстро изменить ситуацию союзники Киева, по мнению авторов, также не смогут. Американские производители не ожидают резкого увеличения выпуска в ближайшие годы, а европейские государства не готовы передавать Украине все собственные запасы.

В Berliner Zeitung допускают, что дефицит перехватчиков особенно ощутимо скажется на возможностях украинской противовоздушной обороны зимой.

Ранее Life.ru писал, что западные союзники Украины всё осторожнее относятся к дальнейшим поставкам ракет-перехватчиков для систем ПВО. Причиной называют необходимость сохранять собственные запасы вооружений на фоне нескольких международных кризисов, в том числе ситуации на Ближнем Востоке.