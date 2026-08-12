«Искандер-1000» уже в деле? Какой баллистикой Россия сносит в ноль объекты и ПВО Украины Оглавление «Орешник» и «Искандер»: смертельный дуэт, который не берут Patriot Баллистика от КНДР: новый удар по украинским тылам 27 за ночь, сбили одну: статистика ПВО Украины в шоке Зеленский просит лицензию на Patriot. Трамп сказал: «Нет» Европа бросила: ракет для Украины нет, даже для себя жалко Patriot закончились: что придумал Зеленский вместо них Украинская ПВО оказалась бессильна против российских баллистических ракет. Зеленский в панике. Life.ru выяснил, чем Россия сейчас поражает инфраструктуру ВСУ и какие ещё военные новинки могут принять участие в СВО. 11 августа, 21:25 6730 6730 Северокорейский привет и русский «Орешник»: Зеленский не знает, чем защищать небо. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

«Орешник» и «Искандер»: смертельный дуэт, который не берут Patriot

Баллистическая ракета средней дальности «Орешник» стала символом страха для Киева. Её применяли несколько раз. Её максимальная дальность — 5500 километров, то есть покрывает не только Украину, но и всю Европу. Её боевая часть может достигать 1,5 тонны. Сбить «Орешник» не удавалось. Украина стала полигоном для испытания этой ракеты.

— Если уж по-честному, открою вам большую военную государственную тайну: просто ударили туда, где было удобно посмотреть результаты. Это касается и Белой Церкви, и тем более касается района ДНР в периметре основного укрепрайона. У нас потом туда залетели наши дроны, в этот сарай, по которому ударили, и просто посмотрели, как были положены разводящиеся блоки, посчитали до миллиметра всё, — сообщил 4 июня 2026 года президент России Владимир Путин.

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» принят на вооружение в 2006 году. Дальность полёта — до 500 километров. Боевая часть — 480 килограммов. Предположительно, появилась новая модификация «Искандер-1000». Цифры говорят о зоне поражения — 1000 километров. Military Watch Magazine пишет, что большего расстояния удалось достичь, увеличив на 10–15% запас топлива, но сократив боевую часть до 300–350 килограммов. Кроме того, облегчена сама конструкция за счёт использования современных материалов.

— Благодаря высокой мобильности, точности, разнообразию типов боеголовок и сложной траектории, которую трудно перехватить, он является очень ценным оружием <…> Ожидается, что новая система «Искандер» с увеличенной дальностью полёта будет обладать теми же характеристиками, что и предыдущая версия, — говорится в материале MWM.

Карта поражения ОТРК «Искандер» и БРСД «Орешник». Инфографика © Life.ru.

Баллистика от КНДР: новый удар по украинским тылам

В последние дни Владимир Зеленский выпускает заявления о переброске ракетных установок из КНДР. Речь идёт о KN-23 и KN-24. Представитель ГУР Украины Андрей Черняк рассказал Reuters, что в Россию прибудет шесть пусковых установок, 90 военнослужащих и 120 баллистических ракет.

— KN-23 и KN-24 — баллистические ракеты оперативно-тактического класса для ударов по наземным целям. Первая имеет дальность порядка 690–700 километров и 500-килограммовую осколочно-фугасную, или кассетную боевую, часть. Вторая — более компактная. Дальность около 400 километров и 400-килограммовая БЧ. Ближайшие аналоги — российский «Искандер-М» и американский ATACMS, — рассказал военный корреспондент Александр Коц.

По его словам, в первую очередь это оружие предназначено для уничтожения складов, аэродромов и объектов критической инфраструктуры.

Пуск ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М». Фото © ТАСС / Минобороны России

27 за ночь, сбили одну: статистика ПВО Украины в шоке

Армия России довела Украину до того, что сбивать баллистические ракеты она не может. Это признают киевские власти. Согласно информации Министерства обороны Украины, в июле Россия запустила 195 баллистических ракет, из них только 25 было сбито.

— Этой ночью россияне выпустили по Украине 35 ракет, из них 27 баллистических <…> Лишь одну баллистическую ракету сегодня ночью удалось сбить просто потому, что нет ракет в Patriot, — заявил 1 августа Владимир Зеленский.

Удар по Антоновскому мосту через Днепр. Видео © Telegram / Владимир Сальдо

«Искандер» — это оружие, которым можно сносить мосты на Украине. 30 июня 2023 года он поразил остатки Антоновского моста в Херсоне. Обрушился один пролёт, похоронив до 30 украинских военнослужащих.

Зеленский просит лицензию на Patriot. Трамп сказал: «Нет»

Чтобы решить проблемы с баллистическими ракетами, Владимир Зеленский в мае обратился к США с просьбой предоставить Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков для Patriot.

— В США производится недостаточное количество ракет для ПРО, что может привести к кризисам в различных регионах мира. 60–65 ракет в месяц — это ничто по сравнению с нынешними вызовами. Это ни для кого не секрет, и Россия об этом знает. Нам нужно расширять производство. Я просил предыдущую администрацию США и прошу нынешнюю администрацию предоставить Украине лицензии на производство ракет Patriot, — написал Зеленский в социальных сетях.

Зеленский утверждает, что договорённости по документации между Украиной и США достигнуты, но в Вашингтоне это отрицают. The Atlantic сообщает, что производители оружия не хотят передавать технологии Киеву.

— На самом деле они боятся, что украинцы найдут способ усовершенствовать Patriot, а затем наладят их массовое производство быстрее и намного дешевле, чем это могут существующие производственные линии в США, — рассказал источник издания.

Помимо того, по информации The Telegraph, в Белом дом рассматривают возможность того, что украинские ракеты для Patriot попадут на чёрный рынок. Президент США Дональд Трамп уже говорил, что опасается того, что ракеты попадут в руки врагов Вашингтона.

— Нам нужно быть очень осторожными, позволяя кому-либо производить наше передовое оружие. Очень сложно передавать технологии такого уровня. Те, кому вы передаёте технологии, также могут повернуться против вас. Это возможно, — заявил американский лидер.

Европа бросила: ракет для Украины нет, даже для себя жалко

От Вашингтона помощи ждать не приходится совсем. Ракет, как и лицензии на их производство, не будет. Американский президент утверждает, что США самим нужно пополнить свой запас.

— Нам и самим нужны ракеты. Знаете, Байден отдал ему боеприпасов на 300 миллиардов долларов. Когда я уходил, всё было заполнено, а он раздал очень большую часть. Сейчас мы это восстанавливаем и используем боеприпасы, которые очень мощные и хорошие, но мы бы их не использовали, — заявил 7 августа Дональд Трамп.

По данным Politico, европейцы также столкнулись с нехваткой ракет для Patriot. Рассчитывать на Германию теперь не приходится. Берлин не готов рисковать собственной безопасностью ради Украины.

— Мы действительно дошли до предела. Мы ведь должны обеспечить и нашу собственную оборону, — заявил немецкий бригадный генерал Юрген Шредль.

Зенитный ракетный комплекс «Пэтриот». Фото © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Помочь бы могла Польша, но для Варшавы важно сохранить свой запас, тем более что неизвестные БПЛА и ракеты залетают в польское воздушное пространство. Есть и политические риски. В июле стало известно о передаче Украине пяти ракет для Patriot, что вызвало заявление о подрыве боеспособности Польши со стороны местной оппозиции.

Финляндия, как и другие европейские государства, тоже отказала Украине. Министр обороны Антти Хяккянен объяснил позицию Хельсинки.

— Как прифронтовая страна мы не можем ставить под угрозу нашу постоянную боеготовность в плане противовоздушной обороны, — сказал Хяккянен.

По мнению главы финского оборонного ведомства, помочь могут только США, но Вашингтон не готов защищать украинское небо.

— Мы буквально сражаемся за каждую ракету. Каждый посол на ежедневной основе работает над получением ракет, особенно антибаллистических, — отметил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Patriot закончились: что придумал Зеленский вместо них

Учитывая, что европейские партнёры отказываются передавать перехватчики, рассчитывать Владимиру Зеленскому приходится на собственные разработки. На Украине считают, что сбивать российскую баллистику могла бы FREYJA. Это проект системы противоракетной обороны, в разработке которой участвуют сама Украина и несколько европейских партнёров.

Стоит отметить, что ракету-перехватчик FP-7.X создаёт украинская компания Fire Point. Планируется, что в её основу ляжет советская С-300. Одна из задач — сделать ракету дешевле, чем у Patriot. С этим могут возникнуть проблемы. Дело в том, что Служба безопасности Украины и Национальное антикоррупционное бюро проверяют контракты Fire Point на предмет завышения цен.

— Наша программа FREYJA — общей европейской антибаллистической системы — уже в активной работе. Десять стран есть, будут присоединяться наши партнёры. Те партнёры, которые могут реально поддержать. Уже мы об этом договорились, — заявил Зеленский.

Несмотря на участие десяти стран, ожидать быстрого появления противоракетной системы Украине не приходится. Зеленский ставит срок в 2027 году. Сбивать до этого времени баллистические ракеты нечем, а впереди ещё и зима.

Авторы Даниил Черных