Своя рубашка ближе: Почему Запад «зажал» для Киева ракеты ПВО

Западные союзники Украины разувериваются в целесообразности дальнейших поставок ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны. Об этом пишет The New York Times.

По данным издания, при принятии решений страны всё чаще исходят из необходимости сохранять собственные запасы вооружений на фоне сразу нескольких международных кризисов, включая ситуацию на Ближнем Востоке. Это заставляет союзников Киева осторожнее подходить к расходованию арсеналов.

Кроме того, российская оборонная промышленность выпускает баллистические ракеты быстрее, чем западные предприятия успевают производить ракеты-перехватчики. На этом фоне, как утверждает NYT, программа PURL (Prioritised Ukraine Requirements List), предусматривающая закупку вооружений для Украины за счёт европейского финансирования, не оправдала первоначальных ожиданий. Спустя почти год после её запуска объём поступивших средств достиг примерно половины от запланированного.